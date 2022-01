Directeur 'onveilige' Amsterdamse modeschool stapt op

De directeur van de in opspraak geraakte modeschool AMFI, Dirk Reynders, is opgestapt. Reynders kreeg de opdracht om de school veiliger te maken, nadat onderzoekers en studenten zich zeer kritisch hadden uitgelaten over de cultuur op de school.

Reynders vindt zichzelf niet de juiste persoon voor die transitie, zegt hij in een e-mail aan medewerkers, waarover de HvA-website Hvana schrijft en die is ingezien door de NOS.

Reynders realiseerde zich dat de transitie hem weinig ruimte biedt voor de inhoud van de opleiding, schrijft hij. "Ik merk dat mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten vooral liggen bij de inhoudelijke aspecten van onderwijs, onderzoek en mode."

Hoge werkdruk

Een onafhankelijk onderzoeksbureau bracht vorig jaar een zeer kritisch rapport uit over de modeschool. De onderzoekers schreven dat de school wordt ervaren als "een sociaal onveilige tot zeer onveilige organisatie".

Zo is er volgens het rapport een extreem hoge werkdruk en laten docenten zich vernederend en grof uit in hun feedback aan studenten. Een voorbeeld van die kritiek is: "Dit is geen fashion, dit is gewoon lelijk. Jij bent niet het AMFI-materiaal. Dit is te plat. Jouw werk is seksloos, ben je soms lesbisch?"

'Ik heb niet voldoende gedaan'

Studenten eisten vorig jaar al het vertrek van Reynders. Dat was volgens nodig vanwege "de nodige hervormingen" en "een cultuuromslag" binnen de school.

Na de publicatie van het rapport bood Reynders zijn excuses aan. "Ik heb duidelijk niet voldoende gedaan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik verandering met mijn team kan realiseren."

Reynders komt daar nu dus van terug. In de mail schrijft hij dat hij hoopt dat iemand met "een meer passend profiel" het stokje overneemt.