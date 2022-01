Zanger Stromae openhartig over depressie en zelfmoordgedachten

In een openhartig interview op de Franse televisiezender TF1 heeft de Belgische zanger Stromae verteld over zijn burn-out en depressie. Hij vertelde zelfmoordgedachten te hebben gehad en zong vervolgens live het nummer dat hij daarover had geschreven.

Stromae is de artiestennaam van Paul Van Haver, een populaire artiest van Belgisch-Rwandese afkomst. Hij schreef meerdere Franstalige hits en scoorde tussen 2010 en 2014 grote hits als Papaoutai, Formidable en Alors on Danse. Daarna verdween hij lange tijd uit beeld wegens een burn-out.

Nieuw album

Op 4 maart komt er voor het eerst in zeven jaar een nieuw album van Stromae uit, genaamd Multitude. Op TF1 sprak de zanger over zijn nieuwe album en over hoe de muziek hem heeft geholpen toen hij zich zo eenzaam voelde. Vervolgens zong hij zijn nieuwe nummer L'Enfer, wat Frans is voor 'hel'.

"Ik ben niet de enige die helemaal alleen is, dat maakt het al minder in mijn hoofd (...) Maar ondanks alles voel ik me helemaal alleen. Opeens had ik soms zelfmoordgedachten, daar ben ik niet trots op. Soms denken we dat dit de enige manier is om ze het zwijgen op te leggen, deze gedachten die me door een hel laten gaan", zingt hij in dat autobiografische nummer.

Kijk hier naar dat fragment: