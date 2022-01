Ken jij ze al? Dit zijn de twintig ministers en negen staatssecretarissen van Rutte IV

De langste formatie ooit zit erop, de gesprekken zijn geweest, en nu kunnen ze zich eindelijk presenteren. Dit zijn de twintig ministers en negen staatssecretarissen die je de komende kabinetsperiode veel voorbij zal zien komen.

De twintig ministers

Een opvallende nieuwe naam bij de ministers is Ernst Kuipers. Hij wordt minister van Volksgezondheid en was tijdens de coronacrisis veelvuldig in het nieuws als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij is de eerste arts op de post van Volksgezondheid sinds Els Borst (van 1994 tot 2002).

Andere nieuwe ministers zijn onder anderen oud-burgermeester van Almere Franc Weerwind (Rechtsbescherming), wetenschapper Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Rob Jetten (Klimaat en Energie).