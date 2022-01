Bloemen en planten flink duurder, met dank aan het gas

Bloemen en planten zijn duur. De prijs van snijbloemen, kamer- en tuinplanten is ruim 20 procent gestegen. De vraag naar bloemen en planten is hoog, terwijl kwekers veel minder bloemen en planten leveren, als gevolg van de hoge gasprijzen en transportproblemen.

De hogere prijzen bezorgden bloemen- en plantenveiling Royal FloraHolland in 2021 een recordomzet van 5,6 miljard euro, honderden miljoenen meer dan in voorgaande jaren. In 2020 werden veel bloemen vernietigd en werd de handel stilgelegd als gevolg van het uitbreken van de coronapandemie en het land ineens in lockdown ging.

In 2021 was er veel vraag naar bloemen en planten, zowel in eigen land als in rest van de wereld. "Komt door corona", zegt bestuursvoorzitter Steven van Schilfgaarde van Royal Flora Holland. "Mensen zijn meer thuis, willen bloemetjes in huis en tuin."

Kouder in de kas

Vraag en aanbod bepalen de prijs en is richtinggevend bij een bedrijf dat dagelijks bloemen en planten veilt en verkoopt. Nu was de vraag groter maar het aanbod nam af.

Kwekers hebben veel last van de hoge gasprijzen bij het verwarmen van de kassen en telen minder bloemen en planten. "De gasprijzen doet bloemenkwekers besluiten minder te stoken, waardoor het kouder is in de kassen, er minder groeit en dus minder bloemen en planten geleverd worden.", legt Van Schilfgaarde uit.

Bloem minder

De energieproblemen verschillen ook per tuinder, of die een vast of variabel energiecontract had, en wel of geen leveringscontracten tegen een vooraf afgesproken prijs. Verder spelen gestegen loonkosten en transportproblemen vanuit Afrika, met name vanuit Kenia, de sector parten.

Uiteindelijk worden al die gestegen kosten doorberekend aan de consument, vandaar de prijsstijging van 20 procent. "Bij de bloemist kost een bos bloemen al gauw 15 procent meer. Of je krijgt gewoon minder bloemen in een bos." Ook met de komende Valentijn zal een bosje bloemen flink meer kosten.

Royal Flora Holland verwacht dat de hoge energieprijzen nog wel een tijdje hoog blijven. In ieder geval de komende zes maanden, denkt Van Schilfgaarde. "Het is hopen dat dat in de tweede helft van het jaar de energieprijzen weer gaan normaliseren, maar dat is koffiedik kijken. Als de prijzen hoog blijven hebben we een groot probleem voor de bloemensector."

In de sierteelt werken ongeveer 50.000 mensen.