Full House-acteur Bob Saget (65) overleden

Acteur en komiek Bob Saget is op 65-jarige leeftijd overleden. De politie trof hem dood aan in een hotelkamer in Orlando in de Amerikaanse staat Florida. Het is niet bekend waaraan Saget is overleden. Er waren volgens de politie geen aanwijzingen voor een misdrijf of drugsgebruik.

Bob Saget was vooral bekend door zijn rol als Danny Tanner in de sitcom Full House waar hij een alleenstaande vader speelde. De serie was begin jaren 90 een wereldwijd succes. In dezelfde periode presenteerde hij het tv-programma America's Funniest Home Videos.

Ook in Nederland werd Full House uitgezonden: