Dodental door stuk afgebroken klif in Brazilië loopt op tot tien

Reddingswerkers in Brazilië hebben het dodental na een ongeluk bij stuwmeer Furnas bijgesteld naar tien. De slachtoffers raakten gisteren bedolven onder een stuk afgebroken klif, toen ze in een bootje over het meer voeren. Eerder meldden de autoriteiten nog dat er zeven doden waren.

Duikers en brandweerlieden hebben vandaag nog drie lichamen geborgen. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het ongeluk raakten verder zo'n dertig mensen gewond.

Beelden van het ongeluk werden gisteren veel gedeeld op sociale media. Daarop was te zien hoe plotseling een spleet ontstond in het gesteente, waarna een meterslang stuk afbrak en in het water terechtkwam. Het stuk steen raakte een bootje en veroorzaakte hoge golven.

Een toeschouwer filmde de ineenstortende klif. Het filmpje duurt maar een paar seconden: