Verdachte van A2-incident John van den Heuvel vrijgelaten, situatie 'lijkt toeval'

'Getuige in Marengo'

Volgens Van den Heuvel zelf zou de man voorkomen in het dossier Marengo, het monsterproces rond Ridouan Taghi. Hij zou mogelijk klusjes hebben uitgevoerd rondom liquidaties.

De advocaat van de bestuurder, Veerle Hammerstein, zegt dat haar cliënt een strafblad heeft en eerder als getuige is gehoord in het Marengo-proces. Maar volgens de advocate berust het incident op een vergissing. Zij noemt het dan ook "meer dan terecht en verwacht dat hij is vrijgelaten". De man zou niet hebben geweten dat Van den Heuvel in de auto zat.

Hammerstein erkent dat hij een "gehaaste rijstijl" had en bevestigt dat hij een bivakmuts bij zich had. Die muts zou in een lunchtas hebben gezeten en door de man worden gebruikt voor zijn werk als monteur. Hammerstein ontkent dus dat er een cryptotelefoon in de auto lag. De politie noch het OM wil er iets over kwijt.

De misdaadjournalist zegt inmiddels op de hoogte te zijn gesteld over de redenen van de vrijlating. "Mij is verteld dat er onvoldoende bewijs is tegen de verdachte maar dat het onderzoek wordt voortgezet. Ik wacht de verdere ontwikkelingen af."