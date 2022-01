Dood van Sam (17) uit Overveen kwam door ongeval

De 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen is om het leven gekomen door een ongeval. Dat bevestigt de politie Noord-Holland. Er zijn bij onderzoek geen sporen gevonden die wijzen op een misdrijf, aldus de politie. Hij is in het water gevallen en verdronken.

Het lichaam van Sam werd gistermiddag gevonden in de Leidsevaart in Haarlem. Hij was in de nacht van woensdag op donderdag vermist geraakt. Na een feestje in de buurt van station Heemstede-Aerdenhout was hij naar huis vertrokken, waar hij nooit aankwam.

Na zijn vermissing zijn er verschillende zoekacties gehouden, onder meer langs de Leidsevaart, waarin zijn lichaam uiteindelijk werd aangetroffen.