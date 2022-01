CBR: voor rijexamen eerst groen licht van twee rijscholen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) wil invoeren dat kandidaten van twee rijscholen groen licht moeten krijgen om af te rijden, schrijft De Telegraaf. Dat moet voorkomen dat slecht voorbereide leerlingen opgaan voor hun rijexamen. Daarmee zou het slagingspercentage omhoog gaan en wordt naar verwachting ook de wachtlijst voor het rijexamen korter.

Volgens het CBR worden jaarlijks een paar duizend rijexamens voortijdig afgebroken "omdat er levensgevaarlijk wordt gereden". "We willen ernaar toewerken dat dit niet meer mogelijk is en dat alleen nog kandidaten op de rijexamens komen die goed voorbereid zijn en een echte kans maken om het roze kaartje te bemachtigen", aldus CBR-directeur Alexander Pechtold in de krant.

Het CBR wil met een zogenoemde collegiale gereedheidsverklaring gaan werken. Dat komt er op neer dat iemand die lest bij rijschool A en klaar is om af te rijden voordat het rijexamen wordt aangevraagd een les neemt bij rijschool B. Die tweede rijschool moet dan ook een akkoord geven voor de examenaanvraag.

Volgens Pechtold draait er nu een pilot met het nieuwe systeem en kan het snel worden ingevoerd.