'Maffiabaas gepakt dankzij Google Maps'

Gioacchino Gammino, een Italiaanse maffiabaas die al twintig jaar lang werd gezocht door de politie, is in Spanje aangehouden nadat hij dankzij Google Street View was herkend. Gammino werd opgepakt in Galapagar, een stad in de buurt van Madrid.

De 61-jarige Gammino was lid van de Siciliaanse Stidda-maffiagroep. Hij ontsnapte in 2002 uit een gevangenis in Rome op het moment daar een film werd opgenomen. Mogelijk werd hij bij die ontsnapping geholpen. Gammino zat een levenslange celstraf uit voor een vergismoord in 1989.

De Siciliaanse politie had al aanwijzingen dat Gammino in Spanje verbleef, maar de precieze plek werd duidelijk dankzij Google Maps. Op Street View zijn twee mannen te zien die voor een winkel met de naam "El Huerto de Manu" (de moestuin van Manu) staan te praten, van wie er één sterke gelijkenissen vertoont met Gammino.

In de buurt van de winkel bleek ook nog een restaurant de naam van deze Manu te dragen: "Cocina de Manu". Dat restaurant was niet meer open, maar de Facebookpagina stond nog online, inclusief een foto van de kok, Manuel. Door een litteken op de kin van die kok kon hij geïdentificeerd worden als Gammino.

Niet de eerste keer

Gammino werd al op 17 december vorig jaar aangehouden, maar gisteren publiceerde de Italiaanse krant la Repubblica erover. Bij zijn arrestatie zou Gammino hebben gezegd: "Hoe hebben jullie me gevonden? Ik heb mijn familie al tien jaar niet meer gebeld!" Naast zijn nieuwe identiteit, winkel en werk als kok was Gammino ook getrouwd in Spanje.

Hij zit nu in Spanje in hechtenis. De Italiaanse politie hoopt hem eind februari naar Italië te halen, meldt persbureau Reuters.

Het is niet de eerste keer dat een maffialid wordt gevonden doordat hij op internet opduikt. Marc Feren Claude Biart (53) werd vorig jaar in de Dominicaanse Republiek opgepakt nadat de Italiaanse politie hem had herkend in kookfilmpjes op YouTube.

Hoewel hij nooit met zijn gezicht in beeld kwam, herkende de Italiaanse politie hem toch aan zijn tatoeages waarop hij kon worden aangehouden.