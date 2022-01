Julia en Noah nu de populairste kindernamen

Julia en Noah waren afgelopen jaar de meest gegeven kindernamen. In 2021 werden 753 meisjes Julia genoemd en kregen 945 jongens de naam Noah. Dat is te zien in het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank.

Tot en met vorig jaar november werden er in Nederland 177.473 baby's geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes.

Een jaar eerder was Noah ook al de meest gegeven naam voor jongens. Voor meisjes was dat toen nog Emma, maar die zakte afgelopen jaar met 648 keer naar de derde plek. Op de tweede plek staat Mila (696 keer).