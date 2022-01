Scheiden? Spaanse rechter kan 'co-ouderschap' over huisdier opleggen

Spaanse koppels die een punt zetten achter hun relatie, kunnen vanaf nu gemakkelijker gezamenlijk de voogdij krijgen over hun huisdier. Een wetswijziging stelt het welzijn van huisdieren boven de administratieve rechten van hun eigenaren.

Een hond, kat of ander huisdier wordt juridisch niet langer gezien als een object dat van de ene of de andere partner is, maar als een volwaardig gezinslid. "En met het welzijn van dat levende wezen moet rekening gehouden worden", zegt dierenwelzijnsadvocaat Lola Garcia tegen persbureau Reuters.

Verantwoordelijkheid

Spanje is rijk aan huisdieren. Als stellen uit elkaar gingen, was het juridisch zo geregeld dat de partner die het huisdier ooit geregistreerd had automatisch eigenaar bleef. Nu moet een rechter bepalen bij welk baasje het dier beter af is. Mensen maken meer kans als ze financieel onafhankelijk zijn en de voogdij krijgen over de kinderen, indien daarvan sprake is. Maar de rechter kan ook besluiten beide partners verantwoordelijkheid te geven over het huisdier.

Afgelopen oktober gebeurde dat voor het eerst, in een zaak waarin advocaat Garcia bemiddelde. Ex-partners uit Madrid kregen de gezamenlijke voogdij over hun hond. Die verblijft nu steeds een maand bij de ene baas en daarna een maand bij de andere baas. Met de wetswijziging moet zo'n verdeling gebruikelijker worden.

"In Spanje zien we onze huisdieren al heel lang als wezens met een bewustzijn en gevoelens. Dat de Spaanse wet dat onderkent is een belangrijke eerste stap", aldus Garcia.