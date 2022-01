Man met scooter op A10 bij Amsterdam

Een man die voor het eerst op een scooter zat, heeft vanmorgen een ongebruikelijke route naar zijn werk genomen.

Agenten zagen hem op de A10 Zuid rijden. Op die snelweg is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur en is het uiteraard verboden terrein voor brommers, scooters en fietsers. De politie begeleidde de man van de A10, zodat hij bij de Amstelveenseweg de afrit kon nemen, meldt NH/AT5.

Volgens de agenten zei hij: "Dit is de eerste keer dat ik op de scooter rij. Ik moet naar mijn werk."

De man krijgt een boete van 280 euro, meldt het Openbaar Ministerie. Hoe gevaarlijker de situatie, hoe hoger de boete, zegt een woordvoerster.

Dit zijn politiebeelden van de rit: