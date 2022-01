Macron wil ongevaccineerden 'pissig maken'

In een vraaggesprek met Le Parisien heeft de Franse president Macron gezegd dat hij ongevaccineerden wil dwarszitten om ze toch over de streep te trekken een vaccin te gaan halen. Krap vier maanden voor de Franse presidentsverkiezingen leiden Macrons woorden tot felle reacties van de oppositie.

"Ongevaccineerden wil ik echt op hun zenuwen werken, tot het eind aan toe. Dat is de strategie", zegt Macron in het dagblad. Macron bedient zich in het vraaggesprek van de term 'emmerder', een voor bewindslieden ongebruikelijk slang-woord dat zoveel betekent als pissig maken.

"Een president moet zulke woorden niet gebruiken", reageerde de rechts-populistische leider Marine Le Pen direct. "Emmanuel Macron is zijn functie onwaardig."

Sterke stijging besmettingen

Frankrijk heeft, net als de buurlanden, te maken met een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Gisteren werd een recordaantal van 270.000 positieve tests gemeld. Om de verspreiding van het virus te beteugelen wil de regering de coronapas, nodig voor toegang tot horeca en cultuur, voortaan alleen nog verstrekken aan volledig gevaccineerden. Nu zijn mensen met een negatieve testuitslag ook nog welkom in restaurants en cafés. De oppositie loopt te hoop tegen deze aanscherping, een debat hierover werd rond middernacht zonder resultaat afgebroken.

"Ik wil de ongevaccineerden niet naar de gevangenis sturen, hen ook niet onder dwang laten vaccineren", lichtte Macron toe in Le Parisien. "Maar we zeggen hun wel: na 15 januari kun je niet meer naar een restaurant, kun je geen drankje meer halen, geen kop koffie gaan drinken, niet naar het theater, de bioscoop..."

"Geen enkele gezondheidscrisis rechtvaardigt de woordkeuze van Macron", zei de leider van de rechtse partij Les Republicains in de senaat Bruno Retailleau. Volgens hem geeft Macron blijk van minachting voor het Franse volk.

In hetzelfde vraaggesprek in Le Parisien zegt Macron er veel voor te voelen om zich te kandideren voor herverkiezing in april. Hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld, maar aangekondigd daar nader op in te gaan "als de coronacrisis dat toelaat".