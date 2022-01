Pieter Heerma weer fractievoorzitter CDA

Pieter Heerma wordt opnieuw fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. De leden van de fractie hebben hem al voor de Kerst unaniem gekozen, bevestigt een woordvoerder een bericht van EenVandaag.

Volgens de woordvoerder is die uitverkiezing niet naar buiten gebracht, omdat de fractie pas na de beëdiging van het nieuwe kabinet de overdracht van de voorzittershamer wil doen.

Nu is Wopke Hoekstra officieel nog de fractievoorzitter van de christendemocraten, maar hij verlaat de Kamer en wordt in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Hij blijft wel de politiek leider van de partij.

Buma

Heerma (44) was ook in de vorige kabinetsperiode fractievoorzitter van he CDA. Hij nam het stokje over van Sybrand van Haersma Buma, toen die burgemeester van Leeuwarden werd.

Naast Heerma ging ook de naam van Raymond Knops rond. Hij is demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, maar voor hem is geen plek in het nieuwe kabinet. Hij is wel verkozen in de Tweede Kamer.