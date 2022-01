Consultancy-baas Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken

Haar hart ligt bij de zorg. Nadat ze twee keer was uitgeloot voor Medicijnen, koos ze voor een studie Rechten en Bedrijfskunde in Rotterdam. Ze werd advocaat en werkte aanvankelijk bij advocatenkantoor AKD, dat gespecialiseerd is in het faillissementsrecht. Daarna begon ze een praktijk in gezondheidsrecht, die patiënten, zorgorganisaties en artsen bijstond in conflicten.

Ze stapte over naar adviesbureau Twynstra en Gudde, waar ze senior adviseur in de zorg werd. Het werkte bevrijdend, zei ze in een interview met de Gooi en Eemlander, om na acht jaar over "harde zaken" die ze als advocaat deed, meer te leren "over hoe je mensen in beweging krijgt". Ze is daar inmiddels opgeklommen tot de hoogste baas: voorzitter van de raad van bestuur.

Veel bestuursfunsties

Daarnaast had ze verschillende andere bestuursfuncties. Zo was ze directeur van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en voorzitter van de Raad van Bestuur van Triade, een zorginstelling in Flevoland voor mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking.

Ze was eerder ook voorzitter van de Larensche Mixed Hockey Club (LMHC) die financiële problemen had, waar zij met haar cv goed bij kon helpen. Bij haar afscheid in 2017 kreeg ze een erepenning van de gemeente Laren voor haar bijzondere verdiensten voor de hockeysport.

In haar vrije tijd speelt Adriaansens golft ze. Ook leest ze graag biografieën. In haar studententijd zong ze in de Hermes House Band, die eerder mede opgericht werd door Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. De Rotterdamse feestband is vooral bekend van de 'lalala-remake' van I will survive.