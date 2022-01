Zweden vervolgt vrouw die eigen zoon rekruteerde voor strijd in Syrië

Een 49-jarige Zweedse vrouw wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden omdat ze haar eigen zoon op 12-jarige leeftijd gerekruteerd zou hebben voor de gewapende strijd in Syrië van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens Zweedse aanklagers is het voor het eerst dat ze een individu op basis van een dergelijke aanklacht vervolgen.

De vrouw groeide op in Zweden en bekeerde zich later tot de islam. In 2013 vertrok ze naar Syrië, samen met haar vijf kinderen, naar gebied dat onder controle stond van terreurbeweging Islamitische Staat. Haar man kwam dat jaar om in Syrië.

De toen 12-jarige zoon van de vrouw kreeg bij aankomst in Syrië een militaire uitrusting inclusief wapentuig. Volgens de Zweedse aanklagers werd hij "ingezet bij gevechten en voor propagandadoeleinden en voor andere missies die deel uitmaakten van oorlogsvoering".

Minstens vier jaar cel

In 2017 kwam hij om het leven. Hij vocht voor IS en andere strijdgroepen. Ook twee andere zoons van de vrouw stierven in Syrië, toen ze 14 en 18 waren. Over de toedracht van hun dood is niets bekend.

Twee andere kinderen van de vrouw werden bij terugkeer in Zweden in 2020 bij de vrouw weggehaald en op een andere plek ondergebracht, schrijft de Zweedse omroep SVT. Afgelopen september werd de vrouw aangehouden.

Volgens het internationaal recht is het een oorlogsmisdaad om kinderen onder de 15 te betrekken bij een gewapende strijd. De Zweedse wet biedt de mogelijkheid om mensen te vervolgen die in anderen landen het internationaal recht hebben geschonden.

Als de vrouw schuldig wordt bevonden, krijgt ze minimaal vier jaar celstraf. Zelf ontkent ze alle aanklachten. De behandeling van de zaak begint op 10 januari.