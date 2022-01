Zeven jaar cel en tbs voor man (34) die Syrische actrice doodde in Zwolle

Een Syrische man die in maart in Zwolle een Syrische vrouw doodde, moet zeven jaar de cel in. Ook heeft hij tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank van Zwolle heeft de man de vrouw met voorbedachten rade om het leven gebracht.

De 53-jarige Raifa Al-Riz was een Syrische actrice en kunstenares. Zij en de nu 34-jarige Wael D. hadden eerder een relatie. Op het moment van de moord, woonde D. bij zijn ex in huis. De actrice hielp hem om in Nederland een bestaan op te bouwen.

Op 15 maart 2021 bracht D. Al-Riz om het leven door haar met een elektriciteitskabel te wurgen. Hij verklaarde tegen agenten die naar de plaats delict kwamen dat het ongeveer een halfuur duurde voordat ze doodging. Volgens de rechter is daarom moord bewezen: de verdachte had nog kunnen stoppen.

Stoornis

Tegen de rechter wilde D. niet zeggen waarom hij zijn ex heeft gedood. Eerder verklaarde hij tegen agenten dat hij de vrouw moest doden, omdat zij hem anders zou vermoorden, schrijft RTV Oost.

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Vanwege een psychiatrische stoornis krijgt de man naast celstraf ook tbs met dwangverpleging, mede omdat hij een gevaar zou zijn voor de samenleving als hij zonder behandeling terugkeert. Ook moet hij de nabestaanden van de vrouw ruim 20.000 euro betalen.

Het Openbaar Ministerie eiste zeven jaar celstraf tegen de man, zonder tbs.