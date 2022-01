Dagenlange klopjacht op gedumpte hangbuikzwijntjes in Kuinderbos

Sinds enkele dagen loopt er een aantal hangbuikzwijntjes rond in het Kuinderbos. Ze zijn daar gedumpt. De boswachter en vrijwilligers van de Dierenambulance proberen de dieren te vangen, maar de jacht verloopt moeizaam.

Afgelopen zaterdag meldde boswachter Harco Bergman dat er vier jonge zwijntjes waren achtergelaten in het bos. Volgens hem is het belangrijk dat de dieren worden gevangen, omdat ze niet in het wild thuishoren en ze mogelijk ziektes bij zich dragen. Omdat het hoefdieren zijn, levert dat misschien gevaar op voor de reeën in het gebied.

Zondag is het gelukt om één van de vier dieren te vangen, maar de andere drie zijn vooralsnog ongrijpbaar. "Ze hebben korte pootjes, maar kunnen ontzettend hard rennen", zei Bergman na de vangst tegen Omroep Flevoland. "Dan ben je kansloos of je moet er omheen lopen, maar dan zijn zij al weer twintig meter weg."

Mais en afrasteringen

Ook vandaag is de boswachter weer op jacht. Om zijn kansen te vergroten heeft hij kilo's mais gestrooid en extra afrasteringen gemaakt met gaas. "Ik probeer ze zo naar een kansrijke vangplek te lokken. De aanhouder wint, hoop ik maar."

Het is onbekend wie de hangbuikzwijntjes in het bos heeft gedumpt. Bergman vindt het in ieder geval een waardeloze actie. "Als je van die dieren houdt en ze krijgen jongen die je kwijt wilt, dan is het niet zo moeilijk om er een plek voor te vinden."