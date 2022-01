Marnix van Rij: expert Belastingzaken wacht pittige klus

Als nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit zal Marnix van Rij doorgaan met de strijd tegen brievenbusfirma's, die alleen maar vanwege het gunstige belastingklimaat in ons land gevestigd zijn. "We moeten vooral productieve bedrijven aantrekken", zei hij na afloop van zijn gesprek met formateur Mark Rutte.

Toch ziet hij Nederland niet als belastingparadijs. "En dat zal het ook nooit worden."

Een ding is zeker: CDA'er Marnix van Rij is een expert op zijn nieuwe werkplek. De nieuwe staatssecretaris Fiscaliteit studeerde rechten en Belastingrecht, was zelfstandig belastingadviseur, werd senior belastingconsultant bij Ernst & Young en hield zich als senator in de Eerste Kamer vooral met belastingwetgeving bezig.

Zijn kennis zal zeker van pas komen, want zijn taak is niet eenvoudig. Het kabinet-Rutte IV wil het belastingstelsel vereenvoudigen en hervormen en dat is behoorlijk complex. De Belastingdienst kampt verder niet alleen met verouderde computersystemen en personeelstekort, ook het imago van de Belastingdienst laat na de toeslagenaffaire te wensen over.

Maar Van Rij is vaker door het CDA gevraagd om zaken te repareren. In 2021 zat de in Rotterdam geboren belastingadviseur nog op Sint-Eustatius als regeringscommissaris om het Caribisch eiland van torenhoge schulden af te helpen. Maar de CDA-top belde eind maart, deed een nadrukkelijk beroep op hem om waarnemend partijvoorzitter te worden en Van Rij pakte het vliegtuig.

Hij moest zijn partij namelijk weer op de rails krijgen na een mislukte lijsttrekkersverkiezing, een verkiezingsnederlaag van 19 naar 15 zetels en later in het jaar het vertrek van het bekende en populaire CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Onvrede

"Het is nu al een stuk rustiger geworden en er is weer hoop", concludeert Van Rij na acht weken werk in mei in een interview met Trouw. Hij reisde naar allerlei kritische CDA-afdelingen met het verzoek om hun onvrede niet via de pers te uiten, maar met elkaar te bespreken. Inmiddels heeft hij het stokje weer overgedragen aan oud-Kamerlid Hans Huibers.

Van Rij kent trouwens het werk van partijvoorzitter goed. Van 1999 tot 2001 had hij die functie ook al, maar was hij minder een rustbewaarder.

De partij stond er slecht voor in de peilingen. Van Rij raakte vervolgens met Jaap de Hoop Scheffer verwikkeld in een complexe machtsstrijd over het lijsttrekkerschap, dat Van Rij achter de schermen ook wel ambieerde. Door de openlijke ruzie ging uiteindelijk de onbekende Jan Peter Balkenende het doen. En Van Rij stapte eerder op.

Deze minder prettig verlopen periode hebben ze bij het CDA inmiddels achter zich gelaten. Nu wordt Van Rij beloond met een functie waar hij, in elk geval op papier, geknipt voor lijkt te zijn.