Wekdienst 4/1: Civiele zaak tegen Britse prins Andrew • Elfstedentocht op herhaling

Goedemorgen! In New York proberen advocaten van de Britse prins Andrew vandaag om de civiele zaak wegens misbruik tegen hem te stoppen. En Mark Rutte ontvangt weer een aantal beoogde bewindslieden.

Eerst het weer: het is overwegend bewolkt en er trekken buien over het land naar het zuiden. Later vandaag klaart het vanuit het noorden op. Vanochtend is het 8 graden, maar vanmiddag daalt de temperatuur naar een graad of 5. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe naar matig.