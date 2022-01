Als niet-politicus het kabinet in, waarom zou je dat willen?

Uri Rosenthal, van 2010 tot en met 2012 voor de VVD minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I, benadrukt ook de ideële kant: "Je hebt de macht om iets te veranderen. Maar het is ook weer niet zo dat je dat met een druk op de knop voor elkaar krijgt." Daar verkijken sommige bewindspersonen zich volgens hem op. "Succesvolle politici die dansen op tafel moet je niet als uitgangspunt nemen. Je ziet genoeg loopbanen die in tranen eindigen." In tegenstelling tot Van Eijck had Rosenthal wel al politieke ervaring. Hij was eerst lid en later fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, maar daarnaast was hij actief in de wetenschap en het bedrijfsleven.

Als je van buiten de politiek komt, moet je onder meer rekening houden met de unieke mores van de politiek. Verantwoording afleggen betekent als bewindspersoon iets heel anders dan als bijvoorbeeld bestuurder van een ziekenhuis. Je bent veel meer verantwoordelijk voor wat anderen doen, zegt Rosenthal: "Als anderen zoals ambtenaren iets verkeerd doen, kan het jou de kop kosten."

Daar moet je tegen kunnen, schetst hij: "Het is niet meer zoals in de academische wereld dat de argumenten die het meest overtuigend zijn het winnen. Voor de wetenschapper geldt de brille van de creatieve geest, voor bewindspersoon de meerderheid van de stemmen." Gelijk hebben staat allerminst gelijk aan gelijk krijgen.

Druk van pers en sociale media

En dan is er ook nog de druk van buitenaf, van de media bijvoorbeeld: "Als bewindspersoon kun je op elk moment een microfoon onder je neus krijgen en word je geacht een antwoord klaar te hebben. Ook als je al mediaervaring hebt, is dat anders. Ben je wetenschapper, dan kun je zelf kiezen of je een mediaoptreden doet."