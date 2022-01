Bijna 80 bomen in Amersfoort beschadigd, tienduizenden euro's schade

In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente tienduizenden euro's kosten. Wie er achter de vernielingen zit is nog onduidelijk.

Er zijn verschillende soorten bomen vernield, waaronder een els, een prunus, een eik, een berk, een populier en een beuk. De bomen overleven de aanval volgens de gemeente niet.

Hoeveel het planten van nieuwe bomen exact kost is niet duidelijk, "maar een bedrag van 100.000 euro is realistisch", zegt de gemeente tegen RTV Utrecht. "Je hebt aanschafkosten van de boom, transport van de kwekerij hiernaartoe en een kraantje om de vernielde boom eruit te halen."

Volwassen eik overleeft aanval

Naast enkele kleine bomen zijn er ook volwassen beuken en een eik flink beschadigd. "Deze zullen er last van krijgen, maar overleven het waarschijnlijk wel, mits er extra zorg aan besteed wordt, zoals extra voeding en beluchting", zegt een woordvoerder van de gemeente. "De beuk laten we inpakken met jute om uitdroging van de wond te voorkomen."

Volgens stichting Elisabeth Groen is de 'bomenbeul' lang bezig geweest met de vernielingen. "Bij elke boom heeft de verminking zeker minutenlang gevergd. Er is dus geen sprake van gelegenheidsvandalisme."

De stichting krijgt veel steunbetuigingen. Er is een doneeractie opgezet om de bomen te kunnen vervangen. Bij een aantal bomen hangt in de buurt een camera. Het is nog onduidelijk of daarop een dader te zien is.