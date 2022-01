Stapelaar Dennis Wiersma (VVD) wil zich inzetten voor 'latere generaties'

Plannen voor het onderwijs heeft de nieuwe minister voor primair en voortgezet onderwijs al genoeg: hij gaat 'vaart maken' met een beter salaris voor leraren, hij gaat 'de schouders' onder de onderwijsachterstanden zetten en hij wil dat het taal-en rekenniveau snel omhoog gaat, zo zei VVD'er Dennis Wiersma na zijn gesprek bij formateur Rutte.

In ieder geval weet hij al wel hoe hij een ministerie moet bestieren. Als invalkracht kwam de relatief jonge politicus afgelopen augustus als staatssecretaris op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Maar begin oktober stond hij er plotseling alleen voor. Zijn baas, minister Koolmees, was gevraagd als informateur om een nieuw kabinet te vormen.

Besturen als waarnemend minister én staatssecretaris leek de 35-jarige Fries uit Franeker goed af te gaan. Grote brokken heeft hij niet gemaakt. Het wekt dan ook geen verbazing dat de VVD-top Wiersma nu beloont met een ministerschap: op Onderwijs dit keer.

Goed genoeg

Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de post sluit naadloos aan bij zijn eigen lange mars door het onderwijs. De VVD'er, die de grote onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid aan moet pakken, is een zogenoemde stapelaar. Zijn ouders vonden de mavo goed genoeg, maar na de havo en een hbo-studie schreef Wiersma zich in aan de universiteit.

Hij was de eerste in het gezin die ging studeren. "Ik heb veel vormen van onderwijs mogen meemaken", zegt hij op zijn website. "De ervaringen en kansen die ik daar heb gekregen, zijn belangrijk voor mij."

Contramine

Wiersma is een atypische VVD'er. Hij komt uit een niet-politiek milieu; zijn vader runt een eigen snackbar en zijn moeder heeft een WAO-uitkering. "Mijn ouders hadden niets met politiek, dus ik vond politiek opeens interessant. Volledig in de positieve contramine", zei hij in 2018 in een interview met het AD.

Vervolgens maakt hij een aantal opmerkelijke omzwervingen; als 14-jarige ging hij, zo zegt hij in het AD-interview, "rondsnuffelen". Hij praatte mee met de jonge Fortuynisten, de beweging van LPF-leider Pim Fortuyn. Op zijn 17de staat hij op de lijst van Emile Ratelband, een mediapersoonlijkheid en trainer in neurolinguïstisch programmeren (NLP). Wiersma noemt deze stap later "een jeugdzonde".

Babbel

Wiersma slaat vervolgens een meer progressieve weg in als vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en voorzitter van FNV Jong. Zijn gedreven en energieke optreden en zijn vlotte babbel vielen op. Hij was bereid om te luisteren en stond open voor andere ideeën, herinnert voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius zich in het Financieel Dagblad. "Met zijn sociale vaardigheden zit het wel goed."

Een VVD-talentenscout pikte dat ook op en zo belandde Wiersma op nummer 11 op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Een eer, zegt hij in het AD. "Het is mijn drijfveer om te zorgen dat beleid toekomstbestendig is voor latere generaties." Wiersma, inmiddels vanuit Friesland naar Utrecht vertrokken, getrouwd en vader van twee kinderen, kan na zijn beëdiging direct aan de slag met lerarentekorten, bijspijkerprogramma's en al die andere zaken die spelen in het primair en voortgezet onderwijs.