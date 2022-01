Meerdere Syrische militairen gedood en gewond bij raketaanval IS

Correspondent Daisy Mohr:

"IS heeft de aanslag niet opgeëist, maar het is wel bekend dat er slapende cellen van IS aanwezig zijn in dit gebied. IS is daar eigenlijk nooit helemaal weggeweest. Zowel in Irak als Syrië wordt daarvoor al langer gewaarschuwd."

"Het kalifaat is er niet meer, maar het gedachtegoed van IS is niet verdwenen. Het is bovendien ook heel moeilijk om voormalige IS-aanhangers te laten re-integreren in de samenleving. De kans bestaat natuurlijk dat mensen zich ook weer aansluiten. Zeker in die woestijngebieden zie je dit soort aanslagen met regelmaat gebeuren."