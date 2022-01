Man opgepakt in verband met overlijden 14-jarig meisje in Leiden

De politie heeft op Oudejaarsdag een 32-jarige man uit Leiden aangehouden in verband met de dood van een 14-jarig meisje uit Hazerswoude-Rijndijk.

Het meisje werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een zoektocht leverde niets op. Een groepje sporters vond haar lichaam vrijdagochtend in een parkje in Leiden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie nu.

Bij het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte in beeld. Hij zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Morgen wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer wordt vastgehouden.