Postcodekanjer van 56,7 miljoen euro valt in Reuver, Staatsloterij-jackpot in Doorn

De Postcodekanjer is gevallen in het Limburgse dorp Reuver. De winnende postcode is 5953. Omdat Reuver maar één wijkcode heeft, vallen alle dorpsbewoners die meespelen met de Postcode Loterij in de prijzen.

De bewoners krijgen in totaal 56,7 miljoen euro. De helft van dat bedrag wordt verdeeld onder bewoners van de straat met de volledig winnende postcode 5953 HT. De andere helft gaat naar overige dorpsgenoten die meespelen. Zij winnen een bedrag van maximaal 10.870 euro per lot.

Een van de winnaars is Jeffrey, die twee loten heeft. "Ik heb horen zeggen dat het ruim 20.000 euro is", zegt hij tegen de lokale omroep Peel & Maas. "Het is makkelijk zeggen achteraf, maar ik had een gevoel van: het kan dit jaar weleens gebeuren. Ik was al de hele dag naar de livestream van de Postcode Loterij aan het kijken."

Om risico's op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn er geen feestelijke activiteiten in het dorp en de winnende straat.

Oudejaarstrekking

Eerder vandaag werd bekend dat iemand in Doorn (Utrecht) de hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij heeft gewonnen. De jackpot was goed voor 30 miljoen euro. Er werden 7,1 miljoen loten verkocht voor de oudejaarstrekking, volgens de Staatsloterij een record.