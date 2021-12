Golden Girls-actrice Betty White (99) overleden

Uiteindelijk zou White meedoen aan 115 shows, soapseries en comedyseries, waaronder The Betty White Show, The Mary Tyler Moore Show, The Love Boat, The Bold and the Beautiful en Hot in Cleveland. In die laatste serie, die begon in 2010, speelde ze de Poolse hospita Elka Ostrovsky, die oorspronkelijk alleen voor de pilot was bedoeld maar zou uitgroeien tot een van de populairste personages.

Het leverde haar tal van prijzen op, waaronder verschillende Emmy's, Screen Actors Guild Awards en een Grammy. Ook werd ze verschillende keren genomineerd voor een Golden Globe.

De laatste keer dat entertainmentsite TMZ haar sprak vertelde White dat ze bezig was haar eigen Facebookpagina te maken. Op 17 januari zou ze 100 jaar zijn geworden.

"Probeer niet jong te blijven", verklaarde ze haar populariteit. "Sta open voor dingen. Blijf geïnteresseerd. Er is zoveel waar ik me niet meer in zal kunnen verdiepen, maar waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben."