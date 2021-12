Nog vier vermisten na explosie in Turnhout, vrouw onder puin leeft nog

In Turnhout in België zijn reddingswerkers na een explosie in een appartementencomplex nog op zoek naar zeker vier vermisten. Voor hun leven wordt gevreesd. Daarnaast is er contact met een vrouw die onder het puin ligt. Op een persconferentie zei het hoofd van de reddingswerkers dat ze haar "nog alle kansen geven".

VRT Nieuws schrijft dat de brandweer vanaf de voorkant van het gebouw een tunnel wil graven om bij haar te komen. Eerst werd vanaf de achterkant geprobeerd om haar te bereiken, maar daar was het instortingsgevaar te groot.

"De stabiliteit van het gebouw is niet goed", zei burgemeester Van Miert. "Maar het is wel belangrijk dat we zo snel mogelijk vooruitgaan om eventuele slachtoffers te vinden. We moeten stuk voor stuk, brokje per brokje wegnemen."

Bekijk hier beelden van het beschadigde flatgebouw: