Topjaar voor beleggers in aandelen, AEX 28 procent hoger

De AEX slechtte moeiteloos de 20 jaar oude 700 puntengrens, die dateerde van de internetbubbel in 2000, en verslond even later zelfs de 800 puntengrens. Op 18 november zette de AEX een all time high neer van 829,66 punten.

Ook de buitenlandse aandelenbeurzen hebben een sterk jaar achter de rug. De Franse beurs steeg 29 procent, de Duitse beurs won 16 procent, en op Wall Street steeg de Dow Jones dit jaar 19 procent en de technologiebeurs Nasdaq 27 procent.

Tweets van influencers

Bij de grootste stijgers onder de 50 hoofdfondsen zitten veel techfondsen en banken. Chipmachinebouwer ASMI spant de kroon met een koerswinst van 117 procent, de andere chipmachinefabrikant ASML tikt af met 78 procent koersstijging. Andere sterke stijgers zijn Ahold Delhaize (31 procent) en PostNL (38 procent), bedrijven die flink geprofiteerd hebben van de coronacrisis en lockdowns.

De verliezers zijn in de minderheid. De grootste daler is maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, dat aandeel verloor 47 procent. Ook Philips leverde stevig in, 25 procent koersverlies, een gevolg van de problemen met de slaapapparatuur. Ook luchtvaartbedrijf Air France-KLM kreeg klappen en verloor 25 procent.

Het was ook het jaar van Robinhood en beursgame hoodies, beursplatforms van activistische kleine beleggers die ten strijde trokken en het opnamen tegen hedgefondsen en grote beleggers. Dat leidde tot hectiek in de koersen. Verder trokken de bitcoin en andere digicoins veel aandacht. Crypto's dreven mede op tweets van influencers tot grote hoogte, de bitcoin stond even op 69.000 dollar, maar soms ging het ook weer zigzaggend hard omlaag.

Het was ook het jaar van big tech, de techreuzen en techplatforms, zoals Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Tesla en Google. Uitgerekend in de coronacrisis heeft de techsector nog meer ruimte ingenomen dan daarvoor. Stuk voor stuk zijn het billion-dollar firms, bedrijven waarvan de beurswaarde (de koers van het aandeel maal het aantal uitstaande aandelen) meer dan 1000 miljard dollar is.