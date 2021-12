Voedselhulp Noord-Darfur gestaakt na plunderingen, 2 miljoen mensen geraakt

Na aanvallen op drie voedseldepots in de Sudanese staat Noord-Darfur ziet het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties zich genoodzaakt daar per direct te stoppen. De verwachting is dat het gedwongen besluit zo'n twee miljoen mensen treft.

In de avond van 28 december begonnen de aanvallen in de hoofdstad El Fasher. Ze hielden aan tot in de ochtend van 30 december. Zo'n 5 miljoen kilo eten is meegenomen door honderden plunderaars, schrijft het WFP. Het gestolen voedsel kan niet worden aangevuld met eten uit andere delen van het land, omdat dan op die plekken tekorten ontstaan.

"WFP is verontwaardigd over deze zinloze aanvallen en veroordeelt de voortdurende plundering in de sterkst mogelijke bewoordingen. Als gevolg hiervan zijn we gedwongen om de WFP-operaties in Noord-Darfur met onmiddellijke ingang op te schorten," zei directeur David Beasley.

Hulp nodig voor 11 miljoen mensen

De humanitaire organisatie wil dat de Sudanese regering zorgt voor meer veiligheid in Noord-Darfur. Ook is het nodig dat het gestolen eten terugkomt. Volgend jaar hebben volgens het WFP bijna 11 miljoen mensen in Sudan extra voedsel en levensonderhoud nodig.