Zware explosie verwoest flatgebouw Turnhout: 1 gewonde, 8 vermisten

In Turnhout is een flatgebouw met vier verdiepingen gedeeltelijk ingestort na een explosie. Volgens de politie van de Belgische stad gaat het mogelijk om een gasontploffing. Eén slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.

Acht andere bewoners worden nog vermist, onder wie vier kinderen, laat burgemeester Paul Van Miert weten.

In het ingestorte deel van het gebouw wonen tien mensen, laat de politie weten aan de VRT. De hulpdiensten hebben contact met iemand die nog onder het puin ligt. Hoe die persoon er aan toe is, is niet duidelijk.

"We proberen nu te weten te komen wie er nog in dat appartementsblok aanwezig is", zegt Peter Van Gorp van de Turnhoutse politie tegen de VRT.

Veel puin

Het getroffen flatgebouw staat in de Boerenkrijglaan, in het zuiden van de stad. De politie vraagt de omgeving van het gebouw zo veel mogelijk te vermijden en plaats te maken voor de hulpdiensten. Buslijnen worden omgeleid.

Een buurtbewoner zegt dat de explosie vermoedelijk in het midden van het gebouw gebeurde, waarop een deel van het gebouw naar beneden is gekomen. "Er ligt heel veel puin op straat."

"Ik was net met mijn vriendin aan het bellen toen ik een heel luide knal hoorde", zegt Frans Caers (69) die in het appartementsgebouw aan de overkant woont, tegen het Nieuwsblad. "Het glas lag binnen in mijn appartement. Ik stond nog in mijn pyjama en ben uit schrik nog even binnen gebleven."