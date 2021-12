Gewonde oliebollenbakker Breda weer aan de slag na explosie: 'Ik kan niet anders'

Eigenlijk mocht hij het ziekenhuis nog niet uit maar Maurice Bakx staat morgen weer oliebollen te verkopen in zijn kraam in Breda. Hij raakte vanochtend gewond bij een explosie in de kraam. "Ik kan niet anders. We moeten gewoon open."

De ontploffing in de oliebollenkraam gebeurde vanochtend bij de hoofdingang van een priklocatie van de GGD. Drie mensen, onder wie de eigenaar van de kraam, raakten gewond.

Volgens Maurice ging het mis nadat bij het verwarmen van de olie een steekvlam was ontstaan. "We hadden een nieuwe compressor gekocht, omdat we er zeker van wilden zijn dat op oudjaarsdag alles goed verloopt", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Maar bij het wisselen van de fles heeft die compressor vonken gemaakt, denk ik, waardoor een steekvlam ontstond. Alle gasflessen vlogen in brand."

Tweedegraads brandwonden

Hij en zijn vrouw renden de kraam uit, waarna de boel ontplofte. Het echtpaar en een omstander raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb tweedegraads brandwonden op mijn handen, armen, gezicht en hoofd. Mijn haren zijn weg", vertelt Maurice. Ook zijn vrouw heeft wat verwondingen in haar gezicht, maar die hoefde niet in het ziekenhuis te blijven.

Maurice moest zelf eigenlijk ook nog een nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij had namelijk rook ingeademd. Maar dat was voor de eigenaar van de kraam geen optie. "Dat gaat gewoon niet. Dit is de drukste periode van het jaar. We hebben ons hier maanden op voorbereid. We hebben geen geld en kunnen echt niet zonder deze inkomsten."

Hij besloot naar huis te gaan. "Ik heb het wel besproken met het ziekenhuispersoneel, maar dat ging niet echt in goed overleg", vertelt Maurice. "Het is op eigen risico, daar moest ik voor tekenen."

Hulp van collega's

Morgen wil Maurice weer aan het werk in zijn kraam. Maar voordat dat kan, moet daar nog wel het een en ander aan gebeuren. Een deel van zijn kraam is verwoest. "Het is echt verschrikkelijk", zegt hij. "Timmermannen zijn nu druk bezig om de boel te maskeren. Daarna komt een schoonmaakbedrijf langs. Het is een treurig aanzicht, maar we hebben geen keuze. We moeten morgen gewoon open."

Vanwege het ongeluk is de voorraad oliebollen verloren gegaan. Collega-bedrijven zijn bijgesprongen om Maurice en zijn vrouw te helpen. "In Utrecht en Volendam zijn ze oliebollen voor ons aan het bakken, zodat we morgen open kunnen. Dat doet ons goed: de tranen hebben we wel even de vrije loop gelaten. Ze weten hoe belangrijk morgen is."