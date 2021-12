Ook het Duitse Oldenburg trekt volop Nederlandse dagjesmensen

Hoewel ook in Duitsland het aantal besmettingen stijgt, zei de nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid eerder al dat het land niet opnieuw in lockdown gaat. Er wordt in restaurants streng gecontroleerd op de coronapas , maar alles is gewoon open.

En dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op Nederlanders. In de parkeergarages in Oldenburg staat het vol met auto's met gele kentekenplaten. Een restauranthouder: "De helft van mijn gasten is Nederlander. Ach, zo leer ik zelf ook nog een beetje Nederlands."

Alles zo dichtbij is zo anders

Een Nederlandse grootvader die samen met z'n kleinkinderen op pad is, zegt: "Dit is nog een van de weinige mogelijkheden die er zijn. Best apart, dat het hier heel anders is, terwijl het zo dichtbij is."

Minister De Jonge deed gisteren - opnieuw - "een indringende oproep" om juist niet de grens over te gaan. Maar daar hebben de Nederlanders in Oldenburg geen boodschap aan.

In een van de restaurants laat Groninger Gerard zich de Currywurst mit Pommes goed smaken. Een andere man uit Groningen: "In Nederland is weinig meer te doen. Hier in Oldenburg valt dat best mee. Best apart. Je kunt hier gewoon een winkel inlopen en gewoon alles doen."

Een winkelier kan de onverwachte extra Nederlandse klandizie waarderen. Ook in Duitsland was het sappelen, dit tweede coronajaar. "Zolang ze kopen is het prima", zegt hij.