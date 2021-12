Dit verandert in 2022: minder energiebelasting, rookruimteverbod en veel meer

Opkoopbescherming en woonvisie

Veel grote gemeenten gaan woningen aanwijzen die na aankoop niet verhuurd mogen worden. Dat moet het opkopen door investeerders tegengaan. Dit kan met de invoering van een nieuwe woningwet. Ook moet iedere gemeente voortaan een woonvisie ontwikkelen, met het oog op de problemen op de woningmarkt.

Energielabel nu echt verplicht

Sinds 2021 moet een huis bij verkoop een nieuw, uitgebreid energielabel hebben. Het afgelopen jaar handhaafde de overheid nog niet vanwege corona; vanaf nu gebeurt dat wel. Voor het krijgen van een label moet een adviseur bij je thuis langskomen. Gemiddeld kost dat zo'n 300 euro, de boete voor verkopen zonder label is 435 euro.

Verhuurderheffing omlaag

De speciale belasting die woningcorporaties moeten betalen gaat in totaal met zo'n 800 miljoen euro omlaag naar rond de 1 miljard in 2022. Daardoor houden corporaties meer geld over om woningen te bouwen. In het nieuwe coalitieakkoord is al besloten dat de verhuurderheffing in 2023 helemaal verdwijnt.

Adres daklozen

Gemeenten zijn voortaan verplicht om daklozen in te schrijven op een briefadres. Als daklozen geen bekenden hebben waar dat kan, dan moet de gemeente een adres beschikbaar stellen, bijvoorbeeld dat van het gemeentehuis. Met een adres moeten voorzieningen en zorg beter bereikbaar worden voor een dakloze.

Vaker hypotheekrenteaftrek

Koppels hebben voortaan in een aantal specifieke gevallen meer recht op hypotheekrenteaftrek. Bijvoorbeeld als iemand met een partner een woning koopt en daarvoor al een huis had. Of als je een huis hebt met een partner die overlijdt.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

Al een aantal jaar gaat de maximale hypotheekrenteaftrek stap voor stap omlaag. In 2022 gaat die van 43 naar 40 procent. Hier heb je alleen last van als je een inkomen hebt dat in de tweede belastingschijf valt (boven de 69.398), want dan krijg je minder van je betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst.

Maximale hypotheek

Ieder jaar stelt de overheid vast hoeveel je mag lenen voor een huis op basis van je inkomen. Bij een gemiddelde verwachte loonstijging van 2,2 procent gaat dit bedrag voor de meesten rond de 5000 euro omhoog.

Overdrachtsbelasting

Begin 2021 werd een hoger tarief van de overdrachtsbelasting ingevoerd voor kopers die niet zelf in een huis gaan wonen (8 procent). Maar dit had in specifieke gevallen een onbedoeld effect en wordt daarom aangepast.

Als tussen het tekenen van het koopcontract en de overdracht bij de notaris een van de kopers overleed of de kopers scheidden, moest er 8 procent overdrachtsbelasting betaald worden, omdat niet beide kopers in het huis gingen wonen. De koper hoeft voortaan met een 'verklaring overdrachtsbelasting onvoorziene omstandigheden' het hogere tarief toch niet te betalen.

Corporaties hoeven geen 8 procent meer te betalen als ze Verkoop onder Voorwaarden-huizen terugkopen van particulieren. Dat zijn woningen die corporaties met korting aan particulieren verkopen, om een start te maken op de koopmarkt. Als die eigenaar weer wil verkopen, heeft de corporatie het recht om het huis terug te kopen.