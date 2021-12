Inspectie tikt jeugdzorginstelling in Emmeloord op de vingers

Jongeren in een jeugdzorginstelling in Emmeloord zijn overgeplaatst, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had vastgesteld dat er acute veiligheidsrisico's waren. "Het pand is verwaarloosd, vies en op diverse punten fysiek onveilig voor de jeugdigen", aldus het rapport dat vandaag naar buiten is gekomen.

De inspecteurs namen in september en oktober onaangekondigd een kijkje bij Flevostate, nadat zij "van verschillende bronnen zorgelijke meldingen en signalen" hadden ontvangen.

De IGJ stelde vast dat de jongeren - tegen de regels in - stevig werden vastgegrepen door de medewerkers van de jeugdzorginstelling. Zo'n 'vrijheidsbeperkende maatregel' mag alleen bij hoge uitzondering worden toegepast. Maar daar waren de medewerkers niet van op de hoogte, schrijven de inspecteurs.

Pand verwaarloosd

Bij de locatie in Emmeloord was ook de staat van het pand zorgwekkend. Deuren hingen los in de sponningen, een badkamer was ontoegankelijk omdat de klink niet op de deur zat en er zat bloed op de muur in een slaapkamer.

De televisie in de "chillruimte" was kapot en de minderjarigen konden zich volgens de inspecteurs bezeren aan de scherpe randen van het gat in het apparaat. Er waren slaapkamers zonder ramen en goede ventilatie en ook het beddengoed ontbraken.

Onjuist geïnformeerd

Verder merkten de inspecteurs op dat de bestuurder van Flevostate hen niet juist had geïnformeerd. De bestuurder had gezegd dat er sprake was van een "net en schoon leefklimaat" en had "verschoonde rapportages" over geweldsincidenten naar de inspectie gestuurd: alle meldingen over twee minderjarigen die bij veel incidenten betrokken waren had de bestuurder weggelaten.

"De bestuurder was van oordeel dat dit geen recht deed aan de actuele situatie bij Flevostate", zo schrijft de inspectie. De inspecteurs kregen daardoor rapporten van Flevostate waarin het aantal incidenten leek te dalen. Medewerkers zeiden daarentegen tegen de inspecteurs dat ze de kans op nieuwe ernstige geweldsincidenten als hoog inschatten.

Aanwijzing

De IGJ houdt Flevostate al langer in de gaten en geeft de zorginstelling nu een zogeheten 'aanwijzing'. Daarmee verplicht de inspectie Flevostate om de zorg binnen vier maanden te verbeteren. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze de instelling een boete geven of cliënten gedwongen naar een andere instelling overplaatsen.

De directeur van Flevostate is op vakantie en kan geen reactie geven op het rapport, aldus Omroep Flevoland.