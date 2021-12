Tijdelijke Gelderse radiozender verstoorde radioverkeer Schiphol

Het radioverkeer voor vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken regelmatig verstoord. Op de frequentie van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) was meerdere keren muziek te horen. Een tijdelijke FM-zender in Gelderland zond de muziek uit.

Die zender mocht op dat moment gebruikmaken van de FM-band, maar hield zich mogelijk niet aan de gemaakte afspraken. Het Agentschap Telecom (AT) heeft de zender vlak voor Kerst uit de lucht gehaald. Daarna stopte de overlast.

Een woordvoerder van AT zegt dat een "zeer lokale" evenementenzender een tijdelijke vergunning had om uit te zenden. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een klein clubje dat tijdelijk muziek in een dorp wil laten horen. Ze hadden een vergunning voor een bereik van enkele kilometers."

De exacte oorzaak dat de muziek door LVNL te horen was, is voor de woordvoerder niet duidelijk. "Het kan zijn dat de mast te hoog was of dat er niet op de juiste manier van apparatuur gebruik is gemaakt."

Etherpiraten

Volgens LVNL heeft de verstoring niet geleid tot acuut gevaarlijke situaties. "Maar een verstoring van de radioverbindingen in de luchtvaart is wel een direct risico omdat uitval ervoor zorgt dat er geen contact is tussen de luchtverkeersleiders en piloten." Het kan ertoe leiden dat piloten de aanwijzingen niet of te laat horen.

LVNL zegt dat er jaarlijks veel meldingen van piloten binnenkomen over verstoringen door muziek. Dat gebeurt naar eigen zeggen meestal door etherpiraten. Dit jaar kwamen er tien meldingen binnen.