Geen gist in oliebollenmix door fout bij producent: 'Beslag zal niet rijzen'

Schort voor, frituurpan aan en bakken maar. De komende dagen proberen weer veel Nederlanders in hun schuurtje zelf oliebollen te maken. Wie daarbij gebruikmaakt van de oliebollenmix van het bedrijf Koopmans, kan onaangenaam verrast worden: door een fout is er aan een klein deel van de pakken geen gist toegevoegd.

"Dit is niet schadelijk, maar u kunt er geen echte oliebollen mee bakken", laat het bedrijf weten. "Het beslag zal niet rijzen en wij adviseren u om dit product niet te gebruiken."

In een krantenadvertentie van Koopmans staat dat de pakken zijn verkocht bij "enkele tientallen regionale supermarkten". Het is onbekend hoe de fout is ontstaan en hoe die werd ontdekt. Koopmans is niet bereikbaar voor commentaar.

Het producent zegt dat aan ruim 99 procent van de oliebollenmixen wel gist is toegevoegd. De verpakkingen zonder gist zijn die met een houdbaarheidsdatum van 03-02-2022 en een productiecode L212447 met een tijdsaanduiding tussen 02.30 en 08.30. Mensen die zo'n pak hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.