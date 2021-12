Brand in asielzoekerscentrum in Sneek: vijf gewonden, één aanhouding

In een asielzoekerscentrum in Sneek heeft een brand gewoed. Daarbij is een woonunit, waarin meerdere mensen wonen, uitgebrand. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van brandstichting.

Vijf mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen hadden snijwonden, veroorzaakt door glasscherven. De andere drie hebben rook ingeademd en zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De gearresteerde man is niet gewond geraakt.

De brand ontstond in de keuken, meldt de brandweer in Friesland. Na ongeveer 45 minuten was het vuur onder controle.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Uit voorzorg werden ook naastgelegen units ontruimd. De bewoners van die units kunnen inmiddels weer terug naar hun woonruimte.