Rechter: Hilversums zwembad hoeft ouders niet te controleren op coronapas bij zwemles

Het Hilversumse zwembad 't Gooische Bad hoeft ouders die meegaan naar de zwemles van hun kinderen voorlopig niet te controleren op een coronapas. De voorzieningenrechter Midden-Nederland oordeelt dat zwemles onder onderwijs valt; het zwembad is daarom geen binnensportlocatie waar het controleren op een coronapas verplicht is.

De eigenaar van het zwembad controleert geen QR-codes van ouders die hun kinderen komen brengen en ophalen van zwemles, en hen helpen met omkleden. De gemeente stelde hem vervolgens verplicht om het zwembad alleen te openen voor mensen ouder dan achttien jaar met een geldige QR-code, onder een dwangsom van 2500 euro per overtreding, met een maximum van 10.000 euro.

De man tekende daartegen een bezwaar aan bij de gemeente en stapte naar de rechter.

Zwemles is geen sport

De rechter oordeelt nu dus dat kinderen "in het belang van hun eigen veiligheid" naar zwemles gaan "om te leren zwemmen en hun zwemdiploma's te halen". "Het hoofddoel is het verwerven van zwemvaardigheid en niet sporten. Zwemles is dus geen sport."

Het oordeel betekent dat de opgelegde verplichting van de gemeente en de dwangsommen zijn geschorst. Tot er een beslissing is genomen over het bezwaar van het zwembad, hoeven ouders die hun kinderen naar zwemles brengen niet hun coronapas te laten zien.

De bezwaarprocedure bij de gemeente loopt nog; een woordvoerder van de rechtbank zegt dat de burgemeester het oordeel van de rechter alsnog naast zich neer kan leggen en het zwembad toch verplichten om te controleren op de coronapas.

Opmerkelijk

De voorzieningenrechter merkt nog op dat het zwembad ouders of begeleiders zonder QR-code niet mag toelaten als toeschouwer van zwemlessen. Ook moet het zwembad nog wel controleren op de coronapas bij andere activiteiten dan zwemlessen.

De eigenaar van het zwembad zegt in een reactie dat de rechter heeft gekeken naar "het belang van het kind". "Zwemveiligheid heeft de prioriteit, over zes maanden is het zomer, je wilt niet dat de zwemvaardigheid dan achteruit is gegaan."

Het is nog niet duidelijk wat de uitspraak betekent voor de QR-controle bij zwemlessen van andere zwembaden. De Nederlandse zwembond (KNZB) noemt de uitspraak "opmerkelijk". "We wachten af wat de reactie vanuit de overheid zal zijn."