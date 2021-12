3500 jaar oude mummie farao Amenhotep I digitaal 'uitgepakt'

In Egypte is de mummie van farao Amenhotep I voor het eerst 'uitgepakt' om de koninklijke stoffelijke resten in detail te kunnen onderzoeken. Onderzoekers van de universiteit van Caïro pakten de mummie niet letterlijk uit, maar deden dit digitaal. Een 3D-CT-scan onthulde wat er al die jaren verstopt zat achter de doeken en het masker van de mummie.

In het onderzoek, vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Medicine, schrijven ze dat ze de mummie van de farao niet fysiek wilden uitpakken, omdat de doeken zijn versierd met bloemenslingers en het masker is ingelegd met stenen. Alles is nog in perfecte staat. De onderzoekers wilden dat niet verstoren of beschadigen.

Daarom maakten ze een 3D-CT-scan van de mummie. "Door de mummie digitaal uit te pakken en de verschillende lagen digitaal 'af te pellen' konden we de goed bewaarde farao in ongeëvenaard detail bestuderen", zegt onderzoeker Sahar Saleem tegen Sky News.