NOS-podcast De Dag viert duizendste aflevering

De NOS-podcast De Dag verschijnt vandaag voor de duizendste keer. Het jubileum wordt gevierd met een bonusaflevering over het fenomeen van de nieuwspodcast, waar meer naar geluisterd wordt dan ooit.

Wereldwijd komen dagelijks tientallen nieuwspodcasts uit die op hun eigen manier verdieping, duiding of context bieden bij onderwerpen uit de actualiteit. Velen zijn geïnspireerd door misschien wel het oerformat in dit genre: dat van The Daily, de nieuwspodcast van The New York Times. Die bestaat sinds 1 februari 2017.