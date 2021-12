Italië verplaatst bekende kunstwerken naar minder bekende musea

De kleinere, minder bekende musea die de komende maanden nieuwe kunstwerken kunnen tonen, zijn daar opgetogen over. In het Museum van Romeinse Schepen in Nemi heeft directeur Daniela de Angelis voor de komst van de bronzen leeuw de burgemeester uitgenodigd. Er zijn tientallen journalisten en de lokale televisie zendt de aankomst van het kunstwerk live uit.

"Ik ben best zenuwachtig", vertelt De Angelis. "Het is een heel belangrijk werk. In de Tweede Wereldoorlog is het naar Rome gebracht, het is in zekere zin een oorlogsslachtoffer. Maar dit is een positief jaar geweest voor ons museum, en we hopen dat we volgend jaar nog meer werken terugkrijgen."

De Angelis vindt het logisch dat kunstwerken als de leeuw op hun plek van oorsprong te zien zijn. "In ons museum staat hij samen met andere delen van de Romeinse schepen, en met de reconstructie van zo'n schip. Zo snappen bezoekers veel beter hoe de leeuw oorspronkelijk gebruikt werd."

Bovendien, vertelt ze, is de leeuw onderdeel van de geschiedenis van Nemi. "Het belang van deze operatie is niet alleen het werk zelf. Dat is prachtig en waardevol. Maar nog belangrijker is het verhaal dat een kunstwerk vertelt." De leeuw maakt deel uit van de geschiedenis van Nemi, zegt zij. "En die geschiedenis moeten we vertellen aan de mensen die hier wonen."