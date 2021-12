Tiener rijdt in op politieauto tijdens wilde achtervolging in Rijswijk

Een 16-jarige jongen uit Den Haag is gisteravond aangehouden na een achtervolging in Rijswijk. Tijdens zijn vluchtpoging reed de jongen in op een politieauto.

Agenten zetten de achtervolging in toen ze ontdekten dat de auto gestolen was, schrijft Omroep West. De bestuurder probeerde te ontkomen door tegen de dienstauto aan te rijden en er daarna met hoge snelheid vandoor te gaan.

Uiteindelijk reed de jongen een doodlopende weg in. Hij probeerde nog te voet te vluchten, maar agenten konden hem aanhouden. Hij is gearresteerd voor onder meer rijden zonder rijbewijs.

De politie onderzoekt nog hoe de tiener aan de auto is gekomen.