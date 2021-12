Spider-Man-film 'No Way Home' best bezochte film 2021

De nieuwste Spider-Manfilm No Way Home heeft in twaalf dagen tijd 1,05 miljard dollar (930 miljoen euro) opgebracht. Daarmee staat de film boven aan de lijst van best bezochte bioscoopfilms uit 2021.

No Way Home is de eerste film sinds het uitbreken van de coronapandemie die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Niet één Hollywoodfilm kwam in coronatijd in de buurt van zo'n opbrengst. De James Bondfilm No Time to Die bracht 683 miljoen euro op.

No Way Home kwam twee weken geleden uit, toen de omikronvariant van het coronavirus al aan zijn opmars bezig was. In Nederland gingen de bioscopen een paar dagen later dicht vanwege de harde lockdown die het kabinet toen afkondigde.

Spider-Man is een zogeheten superheldenfilm gebaseerd op een strip uit de jaren 60. In No Way Home speelt de Britse acteur Tom Holland de hoofdrol.