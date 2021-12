Ongelukken op gladde wegen in noorden, code oranje afgekondigd

Vanuit het noorden van het land komen meldingen binnen van gladheid en ongelukken op de weg. In Friesland, Groningen en Drenthe worden ongelukken gemeld door opvriezing van het wegdek. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor deze drie provincies. In Overijssel en Flevoland geldt code geel nog.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe zijn er bij de meldkamer Noord-Nederland tientallen meldingen binnengekomen van ongelukken. "Het gaat voornamelijk om blikschade", zegt ze. "Maar er zijn ook enkele ongelukken met gewonden."

Zo is de snelweg A7 bij Westerbroek in de richting van Groningen dicht na een ongeluk. Daar zijn vijf voertuigen bij betrokken. Verkeer richting Groningen wordt omgeleid via de route U79.

Ook op de A32 ter hoogte van Havelterberg vond vanochtend een ongeluk plaats, meldt RTV Drenthe. Betrokkenen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Tussen Heerenveen en Meppel is de weg afgesloten.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladde wegen in Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel en Flevoland.

De veiligheidsregio's Fryslân en Drenthe roepen op om niet de weg op te gaan als dan niet per se nodig is. "Blijf thuis of stel uw autorit uit naar later op de dag", twitteren de diensten. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe roept op om nog de hele ochtend rekening te houden met de gladheid. "Wees extra voorzichtig."

Kou van korte duur

Eerder kondigde het KNMI heeft voor de noordelijke en noordoostelijke provincies code geel af. Regen en motregen op een bevroren ondergrond leiden tot plaatselijk gladde wegen door ijzel. Weeronline verwacht dat de gladheid in de loop van de ochtend verdwijnt.

Het KNMI verwacht dat de temperaturen gaandeweg oplopen, waardoor de gladheid in de loop van de ochtend zal verdwijnen. Weerman Marco Verhoef zegt dat de kou voorlopig ook niet terugkomt. "In de loop van de week wordt het maar liefst 10 tot 15 graden. En dat is erg zacht voor de tijd van het jaar."