De economie in 2021: snelle groei, ongekende krapte en hoge inflatie

Niet alleen centrale banken hebben veel geld uitgegeven. Al die duizenden miljarden zorgden er ook voor dat overheden tegen lage tarieven geld konden lenen en zo hun eigen bedrijven konden steunen. Zo ook in Nederland. Door de oplopende besmettingen is het grote steunpakket voor bedrijven, nadat het in oktober even was stopgezet, in november weer teruggekomen.

Hieronder zie je hoeveel bedrijven gedurende de crisis loonsteun kregen, de grootste maatregel uit het steunpakket. Het effect van die steunpakketten zie je in de grafieken daarna. Het aantal faillissementen is ongekend laag en nooit eerder was de arbeidsmarkt krapper dan nu. Sinds dit voorjaar zijn er zelfs meer vacatures dan werklozen.