Tientallen gewonden bij geweld tussen Israëlische troepen en Palestijnen

Israëlische troepen en honderden Palestijnen zijn gisteravond slaags geraakt op de Westelijke Jordaanoever. Daarbij raakten tientallen Palestijnen gewond, van wie één ernstig. Het geweld was bij het Palestijnse dorp Burqa, dat in de buurt ligt van Homesh, een nederzetting die in 2005 werd ontruimd. Op die plek staat nog wel een illegale religieus-joodse school.

De spanning in het gebied loopt al een tijd op. Anderhalve week geleden werd een 25-jarige student van de religieuze school doodgeschoten door onbekende daders. Twee anderen raakten gewond. Vorige maand werden Palestijnen die bij Homesh op hun land wilden werken aangevallen door kolonisten. Palestijnen gooiden andersom met stenen naar kolonisten.

Demonstratie tegen ontruiming

Israëlische troepen waren vrijdag begonnen om enkele gebouwen bij de religieuze school in Homesh te ontruimen om daarmee de spanning uit de lucht te halen. Daarop reageerden kolonisten weer kwaad, ze willen juist dat de nederzetting wordt gelegaliseerd. De religieuze school zelf werd door de Israëlische militairen ongemoeid gelaten.

Zaterdagavond kwam het toch tot onlusten. Kolonisten waren van plan bij de religieuze school te demonstreren tegen de ontruimingen van de illegale nederzetting. Israël gaf daar geen toestemming voor, maar veel kolonisten probeerden de plek toch per voet te bereiken. Palestijnen gingen de straat op om hun onvrede over de kolonisten te laten blijken.

Vervolgens kwam het tot geweld tussen Israëlische troepen en Palestijnen. Volgens het Israëlische leger werd er met stenen gegooid en werden banden in brand gestoken. Daarop zou het Israëlische leger hebben gereageerd.

17-jarige jongen in maag geschoten

Er werd met rubberkogels en met scherp geschoten en er werd traangas ingezet. 48 Palestijnen hielden verwondingen over aan de rubberen kogels, negen Palestijnen werden geraakt met gewone munitie, zegt de Palestijnse Rode Halve Maan. Een 17-jarige jongen werd in zijn maag geschoten en is naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens het Israëlisch leger gooide hij met een molotovcocktail.

Eén soldaat raakte gewond door een steen, zegt het leger. Er werd ook op de Israëliers geschoten vanuit Burqa, maar daarbij werden geen militairen geraakt.