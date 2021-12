Arnhemmer beschadigt op zijn weg tussen stations tientallen auto's

De politie heeft op kerstavond een 28-jarige Arnhemmer opgepakt op de Sonsbeeksingel. Hij wordt ervan verdacht dat hij in korte tijd ten minste dertig auto's en scooters (soms zwaar) heeft beschadigd.

"Mogelijk heeft de man nog meer vernield", zegt een politiewoordvoerder bij Omroep Gelderland.

Een 35-jarige bewoner van de Sonsbeeksingel deed melding van de zaak. Hij zat samen met zijn vrouw aan het kerstdiner toen hij een rinkelend geluid hoorde. Al snel zag het echtpaar de rechterzijspiegel van hun voor de deur geparkeerde auto op de grond liggen. Enkele nieuwe knallen van vernielingen volgden. In de verte zagen zij de vermoedelijke dader lopen.

Op heterdaad betrapt

De politie was snel ter plaatse. Na een tweede melding bleek dat de man in zijn eentje onderweg was van station Velperpoort naar Arnhem Centraal. In die kleine anderhalve kilometer beschadigde hij tal van auto's. In de buurt van Arnhem Centraal betrapte de politie hem op heterdaad toen hij tegen een autospiegel aan schopte. De man zit nog vast.

Iedereen die op de route tussen de twee stations schade heeft aan zijn voertuig, wordt gevraagd dit bij de politie te melden. Over een motief van de man is nog niets bekend.