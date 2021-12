Genootschap Onze Taal verkiest wappie tot woord van het jaar

Wappie is door de leden van het Genootschap Onze Taal gekozen tot woord van het jaar. Dat maakte directeur Vibeke Roeper van Onze Taal bekend in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Volgens de leden karakteriseert dit woord het jaar 2021 het best. Het woord kreeg ruim 32 procent van de stemmen.

Een wappie is volgens Onze Taal "een persoon die een andere kijk op de feiten heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het pandemiebeleid, en die daarom soms raar wordt gevonden". Wappie wordt ook gebruikt als geuzennaam.

'Niet wijs'

Nieuw is het woord niet. Wappie kwam al voor sinds de jaren negentig en werd aanvankelijk gebruikt als bijvoeglijk naamwoord voor mensen die onder invloed van drugs zijn of "niet wijs". Volgens de taalclub wordt het woord de laatste jaren pas gebruikt als zelfstandig naamwoord.

Andere genomineerde woorden waren boosteren, flitsbezorger, havermelkelite, knaldrang, pandemoe, snottebellenprotocol, vaccinatielocatie, woonkloof en zelftest.

Prikspijt

De verkiezing van Onze Taal is niet de enige verkiezing van het woord van het jaar. Woordenboekmaker Van Dale riep eerder deze week prikspijt uit tot het nieuwe woord van het jaar.

Prikspijt kreeg ruim 82 procent van de 49.000 stemmen die online werden uitgebracht. Op Twitter werd veel opgeroepen om op dit woord te stemmen, volgens hoofdredacteur Ton den Boon van de Dikke van Dale "door mensen die zichzelf niet willen laten vaccineren".

Bij de verkiezing van het Genootschap Onze Taal mochten alleen leden hun stem uitbrengen. Zo'n 15 procent van de 22.000 leden heeft dat gedaan.